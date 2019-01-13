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GENUINE OSTRICH ショルダーバッグ
商品番号 S61008659153
商品名

GENUINE OSTRICH ショルダーバッグ
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 2,449 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧くださいまして、ありがとうございます。こちらはGENUINEOSTRICHのショルダーバッグです。紐の部分に結び型がついております。中に付け替えストラップの型がついております。付け替えストラップは金具部分が少し錆びております。古いものですので、自宅保管ご理解のうえ、ご購入ください。カラー...ブラック柄・デザイン...ドット素材...本革
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