V STARユニバース　ポケモン

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商品詳細
ポケモンカードブイスターユニバース新品、未開封、シュリンク付き。こちらは、量販店で購入したものとなります。状態の確認は写真にてお願いします。希望が有ればコメントお願いします。すり替え防止のため返品不可。
http://narcologia.ru/goods/contemplate423077.html
http://narcologia.ru/goods/septet224319.html
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