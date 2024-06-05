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ZARA ザラ ベルト付きリネンシャツ シャツ トップス
商品番号 J97288858107
商品名

ZARA ザラ ベルト付きリネンシャツ シャツ トップス
ブランド名 ザラ
特別価格 税込 1,548 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆未使用、タグ付き☆ZARAザラベルト付きリネンシャツリネンシャツトップスシャツホワイト表記サイズ　XS肩幅　　約42cm購入時金額　7,990円⚠️未使用ではございますが、自宅での素人保管の為、保管シワなどご理解いただける方のみよろしくお願い致します。発送は全てメルカリ便ご対応で、衣類など、折り畳めるお品は小さく梱包して発送させて頂きますので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。⚠️ご購入後のキャンセル、返品は受け付けておりません。他にも、衣類、シューズ、コスメ、食器類など多数出品させていただいております☆よろしければご覧くださいませ♪リゼクシー　アズール　デュラス　エモダ　ジェイダ　リエンダ　マウジー　スライ　ベイフロー　ミラオーウェン　ロデオクラウン　ザラ　ZARA　H\u0026M　ロイヤルパーティー　プラステ　ダイアナアンジェムユナイテッドトウキョウなどお好きな方にも。
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate1548.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement324299.html
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