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エレンディーク プリーツ　アシメカットソー
商品番号 L35246609512
商品名

エレンディーク プリーツ　アシメカットソー
ブランド名 エレンディーク
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エレンディーク・異素材MIXプリーツカットソー・定価¥14、080・ハウスクリーニング済み・神経質な方はお控え下さい。・プリーツ部分は取れて別でお洗濯可能・毎年発売される大人気商品です。・着丈約54cm.肩幅約39cm・カラー···ホワイト・小さく畳んで発送いたします。必ず自己紹介文お読み下さいませ！悪い評価ある方質問からお願い致します！#エレンディーク#プリーツカットソー#おしゃれTシャツ#マチャットカラー···ホワイト袖丈···半袖
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