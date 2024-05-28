エレンディーク プリーツ　アシメカットソー

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エレンディーク・異素材MIXプリーツカットソー・定価¥14、080・ハウスクリーニング済み・神経質な方はお控え下さい。・プリーツ部分は取れて別でお洗濯可能・毎年発売される大人気商品です。・着丈約54cm.肩幅約39cm・カラー···ホワイト・小さく畳んで発送いたします。必ず自己紹介文お読み下さいませ！悪い評価ある方質問からお願い致します！#エレンディーク#プリーツカットソー#おしゃれTシャツ#マチャットカラー···ホワイト袖丈···半袖