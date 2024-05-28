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ノーブル 2WAYストリングスラッフル　ブラウス　リボン　ネイビー　シャーリング
商品番号 X38074311574
商品名

ノーブル 2WAYストリングスラッフル　ブラウス　リボン　ネイビー　シャーリング
ブランド名 ノーブル
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

汚れ等なく美品です。着用画像が一番色味が近いです。♦︎詳細color:ネイビー　紺色size:フリー身幅：61cm　着丈：67cm※計測値に多少の誤差ございます。※綺麗な状態だと思いますが、中古品の為状態に関してわずかな差などを許せない方は購入ご遠慮くださいませ＊数が多く把握していない為購入時期や着用回数はお答え出来ません。気にされない方に購入していただけたらと思いますのでよろしくお願いします。⬇️他にもトップス複数出品しております⬇️#コウのトップス一覧おまとめ割引してます◎ご不明点、気になる点ございましたらお気軽にコメントください☺️
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