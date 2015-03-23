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OSCAR オスカー　トップス　エレガント　ブラック　ビーズ刺繍
商品番号 J34958875228
商品名

OSCAR オスカー　トップス　エレガント　ブラック　ビーズ刺繍
ブランド名 オスカー
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オスカー　レディーストップスブラック　刺繍　サイズ　Sかなり昔の物になりますクリーニング済使用感はありませんエレガントなお洋服で高級感がありますビーズの刺繍が素敵なトップスですアメリカでの購入品となります中古品ですので神経質な方はご遠慮ください商品の状態はお写真にてご確認くださいご質問にはお答え致しますがお値段のお値下げ交渉はご遠慮くださいトラブル防止の為落札前にはコメントをお願い致します
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