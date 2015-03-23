OSCAR オスカー　トップス　エレガント　ブラック　ビーズ刺繍

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オスカー レディーストップスブラック 刺繍 サイズ Sかなり昔の物になりますクリーニング済使用感はありませんエレガントなお洋服で高級感がありますビーズの刺繍が素敵なトップスですアメリカでの購入品となります中古品ですので神経質な方はご遠慮ください商品の状態はお写真にてご確認くださいご質問にはお答え致しますがお値段のお値下げ交渉はご遠慮くださいトラブル防止の為落札前にはコメントをお願い致します