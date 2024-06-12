在庫処分　フレームワーク　オーバーロゴT

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商品詳細
新品未使用ホワイトfreeブランドタグと洗濯タグあり、値札は保管しておりません。※製品洗いの、微妙な色、風合い、サイズの違いがあります。大人カジュアルに欠かせないロゴTシャツ。しっかりとした膨らみのある素材に製品洗いをかけて、着心地の良いソフトな風合いに仕上げました。ゆとりのある大きめシルエットで、細身のパンツと合わせても安心な長めの着丈が嬉しい◎ヘルシーなイメージのロゴをカレッジ風にアレンジした、遊び心溢れる一着です。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊透け感：ホワイトのみややあり裏地：なし伸縮性：あり光沢感：なし生地の厚さ：普通＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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