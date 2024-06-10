ハワイ購入品 ハワイアン リゾート チューブトップ セクシー 海 南国 ...

ハワイ購入品のキャミソールです。チューブライン、ウエストラインどちらもゴムになってるので着やすいです。紐は取り外し可能です。前のリボンは自分で結び直しできます。よろしくお願い致します。r101



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