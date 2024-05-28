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- 【美品】裾波カットレイヤードダイヤキルティングTシャツ
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商品詳細
コムデギャルソンコムデギャルソンのカットソーです。表地はウール100%で、キルティング(中綿)になっています。裾は、黒のポリエステル生地で、波カット(花びらカット)になってます。状態は、毛玉等なく美品だと思います。小さく畳んで、ネコポスで送る可能性あります。よろしくお願いします。サイズ(平置き)身幅 およそ56cm丈 およそ64cmカラー···グレー×ブラック袖丈···半袖季節感···秋、冬ボックスシルエットコムコムAD2014
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit682786.html
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http://narcologia.ru/goods/message475327.html
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