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【美品】裾波カットレイヤードダイヤキルティングTシャツ
商品番号 S96923404628
商品名

【美品】裾波カットレイヤードダイヤキルティングTシャツ
ブランド名 コムデギャルソンコムデギャルソン
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コムデギャルソンコムデギャルソンのカットソーです。表地はウール100%で、キルティング(中綿)になっています。裾は、黒のポリエステル生地で、波カット(花びらカット)になってます。状態は、毛玉等なく美品だと思います。小さく畳んで、ネコポスで送る可能性あります。よろしくお願いします。サイズ(平置き)身幅　およそ56cm丈　およそ64cmカラー···グレー×ブラック袖丈···半袖季節感···秋、冬ボックスシルエットコムコムAD2014
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit682786.html
http://narcologia.ru/goods/moped46168.html
http://narcologia.ru/goods/message475327.html
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