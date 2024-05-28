レディース　トップス　ブラウス　シャツ　半袖　春　リボン

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商品詳細
数ある商品の中からご覧頂きありがとうございます＾＾※ご購入頂く前に、プロフの注意事項を必読お願いします(•̀ω⁃᷄)◾️商品カテゴリートップス シャツ ブラウス◾️サイズS◾️カラーホワイト◾️寸法着丈：約49㎝胸囲：約88㎝袖丈：約34㎝(別サイズ・カラーをご希望でしたら、在庫を確認しますのでコメント欄にてお知らせ下さい！)M、L、XLーーーー⚠️注意事項⚠️ーーーー✳︎出張が多い仕事をしている為、週にまとめて発送をおこなっています。✳︎商品をご購入頂いてから商品の発送、お届けまで土日祝を除き、7〜10日ほど頂いております。✳︎ご購入の日時指定はできませんので、ご了承ください。✳︎海外製品につき、日本の製品と比べて検品基準がやや甘いものがございます。海外製品特有のほつれ、裁縫の荒さ等は良品の範囲とさせて頂いております。✳︎記載している寸法は目安となります。＋−5㎝の誤差が生じる場合がございます。ご了承ください。✳︎撮影環境、閲覧環境などにより、商品画像と実物商品の色味が異なる場合がございます。✳︎売り切れでも在庫がある場合がございます。別商品のコメントにてご連絡下さい。#レディース#ワンピース#ドレス#ミニワンピース#ミニワンピ#ロングドレス#レディースサンダル#韓国#韓流#靴#シューズ#サンダル#春服#春サンダル#韓国ファッション#厚底#ブーツ#スニーカー#厚底スニーカー#お洒落#春夏コーデ#アウター#ブルゾン#キャバ#キャバドレス#ギャル#インポート#トップス#シャツ#ブラウス#レース
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