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油彩画「夢から生まれた花」
商品番号 N63036742468
商品名

油彩画「夢から生まれた花」
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

抽象と具象の狭間、イメージの過程を表現した作品です。キャンバスに油絵具サイズ：F0号180×140
http://narcologia.ru/goods/pompous619323.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric454345.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate726848.html
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