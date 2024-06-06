油彩画「夢から生まれた花」

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商品詳細
抽象と具象の狭間、イメージの過程を表現した作品です。キャンバスに油絵具サイズ：F0号180×140
http://narcologia.ru/goods/pompous619323.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric454345.html
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