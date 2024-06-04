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todayful トゥデイフル タイダイTシャツ
商品番号 A46860220912
商品名

todayful トゥデイフル タイダイTシャツ
ブランド名 トゥデイフル
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価8800円オリジナルのタイダイTシャツ。ひとつひとつタイダイの出方が違うのも魅力です。ステッチの入りかたにも拘っているので無地のボトムに合わせても、それだけでお洒落です。2.3回程着用しました。自宅保管しています。
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