todayful トゥデイフル タイダイTシャツ

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定価8800円オリジナルのタイダイTシャツ。ひとつひとつタイダイの出方が違うのも魅力です。ステッチの入りかたにも拘っているので無地のボトムに合わせても、それだけでお洒落です。2.3回程着用しました。自宅保管しています。