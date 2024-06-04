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グッチ Tシャツ 黒 ブラック バック ロゴ
商品番号 D80397842650
商品名

グッチ Tシャツ 黒 ブラック バック ロゴ
ブランド名 グッチ
特別価格 税込 1,504 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GUCCIグッチ丸襟サイズ表記Mバック襟ロゴブラック着用回数少ないです。目立ったダメージもありません。一目でグッチとわかるステキなお品です。まとめ買いで、お値引き対応させていただきます。お気軽に質問どうぞ^^○発送について基本は1〜2日の発送を心掛けておりますが、時期により発送するまでに時間がかかる可能性がございます。お急ぎの方は一度ご相談ください。送料がこちら負担の場合、保証のない発送方法を利用させていただくこともございます。保証ありの発送方法希望の方は、コメントにてご相談ください。着払い、もしくはプラス料金で対応させていただきます。また、送料の関係で、圧縮した上での梱包をさせていただくこともございます。郵送事故は責任を負いかねますので、ご了承ください。○ご確認ください商品は全て、検品させていただいておりますが、あくまで素人の検品になります。稀に、見落としがある可能性もございます。また、新品　未使用のお品も、一度人の手にわたった自宅保管のお品です。神経質な方はご購入をお控えください。すり替え防止のため、購入後のキャンセル、返品はいたしかねます。不明点は、購入前に質問していただいて、納得された上でご購入お願いいたします^^
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