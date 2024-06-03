【正規品】LOUIS VUTTON ルイヴィトン　ショルダーバッグ　ヴィンテージ

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【虹様専用】【LOUISVUTTON ルイヴィトン】正規品ヴィンテージ ショルダーバッグ モノグラム 希少 レア オールドルイヴィトンのショルダーバッグです。30〜40年ほど前にパリ本店にて購入したお品物です。あまり見かけないタイプの珍しいデザインです。カバン部分はベタつきはなく比較的綺麗ですが、ショルダー部分はかなり経年劣化があります。革のヒビ割れやスレやキズ等多数あります。ショルダーの付け根部分がとてももろくなっているため、お使い頂くには修復が必要かもしれません。【サイズ】●縦(約)：21cm●横(約)：28cm●上マチ(約)：5cm●底マチ(約)：9cm●ショルダー(約)：77〜107cm※自宅保管期間の長い中古品ということをご了承頂いた上で、ご購入下さいますようお願いいたします。