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【正規品】LOUIS VUTTON ルイヴィトン　ショルダーバッグ　ヴィンテージ
商品番号 X13139008387
商品名

【正規品】LOUIS VUTTON ルイヴィトン　ショルダーバッグ　ヴィンテージ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【虹様専用】【LOUISVUTTON　ルイヴィトン】正規品ヴィンテージ　ショルダーバッグ　モノグラム　希少　レア　オールドルイヴィトンのショルダーバッグです。30〜40年ほど前にパリ本店にて購入したお品物です。あまり見かけないタイプの珍しいデザインです。カバン部分はベタつきはなく比較的綺麗ですが、ショルダー部分はかなり経年劣化があります。革のヒビ割れやスレやキズ等多数あります。ショルダーの付け根部分がとてももろくなっているため、お使い頂くには修復が必要かもしれません。【サイズ】●縦(約)：21cm●横(約)：28cm●上マチ(約)：5cm●底マチ(約)：9cm●ショルダー(約)：77〜107cm※自宅保管期間の長い中古品ということをご了承頂いた上で、ご購入下さいますようお願いいたします。
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