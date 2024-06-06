Russet ショルダートートバッグ　新品未使用

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2022モデルのトートバッグです。Russetの珍しいドット柄で巾着型にすると斜めがけも可能なデザインです。サイズ 33×20×17cm底部分17×17cm新品未使用。個人保管を御理解の上ご検討下さい。折り畳んでの発送となります事ご了承ください。定価16000円ほど