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【美品】FURLA　フルラ✨バイパー✨2wayバッグ レザー ブラック　黒
商品番号 W84183589812
商品名

【美品】FURLA　フルラ✨バイパー✨2wayバッグ レザー ブラック　黒
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 2,496 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FURLAのバッグ　バイパーSサイズです。ショルダーバッグとしてもお使いいただけます。―――――――――――――――――――――――――◯ブランドFURLAフルラ◯カラーブラック黒◯素材レザー◯サイズ平置き実寸タテ：20cmヨコ：26cmマチ：9.5cmハンドル：20cmショルダー：115cmハンドル幅：1.8cm重量約430g◯状態目立った傷や汚れはありません。まだまだ使っていただけます！素材...牛革(本革)
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