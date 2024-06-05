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美品 COACH コーチ ✨ 2way バッグ ポピー 肩掛け パープル
商品番号 U80257887503
商品名

美品 COACH コーチ ✨ 2way バッグ ポピー 肩掛け パープル
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,304 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○フォローでお得な割引○3000円以上：200円引き/10000円以上：500円引き○平均24時間以内発送バッジ獲得○↓当店の商品をこちらからお探し頂けます↓#なぴ古着屋_____レディース・全ての商品コメント無しの即購入OK！-----------------------○アイテムcoachコーチハンドバッグトートバッグショルダーバッグ肩掛け肩かけパテントレザーエナメルキャンバスポピーPOPPY大容量通勤通学仕事かばん15884○カラー紫パープル○サイズタテ22cmヨコ33cmマチ15cmハンドル40cmショルダー60cm○仕様ファスナー開閉式内ファスナーポケット×1オープンポケット×1○状態状態【AA】Ｓ　新品〜新品同様、未使用の商品AA中古品としてかなり良いＡ　中古品として良いＢ　中古品としてまあまあいいＣ　中古品として悪いがまだ使えるＤ　中古品として悪い(難ありを含む)ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済み商品です。△注意点△＊状態に関しましては、出品者の主観となります。＊付属品は記載がない限り付きません。画像に使われている物は撮影備品です。＊購入前にプロフィールの確認をお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit303186.html
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