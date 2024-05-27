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プロポーションボディドレッシング 2wayボウタイブラウス
商品番号 N88516928220
商品名

プロポーションボディドレッシング 2wayボウタイブラウス
ブランド名 プロポーションボディドレッシング
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイトボウタイを取り外して着られる2Wayデザインのブラウス新品未使用タグ付きです❁⃘*.゜二の腕が隠れるフレアスリーブもフェミニンなポイントになります(˶'ᵕ'˶)‪︎通勤スタイルに一枚あると便利なアイテムです。定価7920円です☆⸝⸝⸝⋆
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