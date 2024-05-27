Arnold Palmer 半袖　ゴルフ　コットン　シャツ　春夏　黄色　3

ご覧いただきありがとうございます。■半袖 コットン シャツ 春夏 ゴルフ■カラー 黄色 イエロー■サイズ 3着丈 約 62㎝身幅 約 45㎝肩幅 約 37㎝袖丈 約 19㎝■素材画像をご確認ください■商品説明しっかりめのコットン素材です #みーやい出品商品一覧#みーやいレディース_トップス#みーやいレディース商品一覧 ↑↑↑こちらをタップして是非他の商品もご覧下さい♪古着、中古、自宅保管品ですので、ご理解頂ける方のみどうぞ宜しくお願い致します。コーディネートに使用した靴、バッグ、アクセサリーなどの小物は付属しません。タイトルに記載のあるもののみの販売です。■状態、画像、採寸について＊出品商品は1点物の中古品がほとんどのため商品状態も様々です。可能な限り細かく状態を記載しておりますが記載しきれない場合もございますのでご不明な点がございましたらご購入前にお問い合わせください。＊素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。またお使いのパソコンモニター・スマホの色調でも違って見える場合もございますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。＊記載寸法は手作業で採寸しているため実際にお届けする商品と多少の誤差がある場合がございますのであらかじめご了承くださいませ。■返品、交換について中古品のため返品、交換は対応できませんので商品画像、説明文をご確認いただきご納得いただける方のみご検討ください。 AP6452



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