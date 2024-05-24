【新品】FRAY I.D サテンギャザーブラウス

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カラー BEGサイズ F着丈56胸囲110袖丈17定価14,300円タグは取ってしまいましたが新品未使用です。アイボリーよりのベージュのカラーです。今の季節1枚で、秋口もジャケットやカーディガンなどを羽織れば着用いただけると思います。キレイめなサテンのお素材なので、オフィスコーデにもぴったりのトップスです。ご質問等あればお気軽にコメントください☺︎【Design/Styling】前後にギャザーをあしらったデザインで知的さと表情を柔らげるスタンドカラーブラウスです。バックスタイルの背中開き部分にダブルリボン結びとパイピング切り替えがポイントになるデザインです。肩先にかかる袖丈も着やすいポイントでオフィスシーンにも活躍します。【Fabric】ポリエステルのしなやかな落ち感のある素材を使用しました。FRAYI.DフレイアイディーSNIDELスナイデルanuansアニュアンスNobleSpick\u0026SpancocodealIENAZARASlobeIenaTomorrowlandBEAMSRayBeams