COMME des GARCONS PARFUMS クリスマスTシャツ グレーM

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COMMEdesGARCONSPARFUMS製品プリントクリスマスTシャツグレー白Mコムデギャルソンパルファム着丈…約62cm身幅…約46.5cmカラー···グレー袖丈···半袖柄・デザイン···その他季節感···春、夏、秋※中古品である事をご理解の上でご購入いただけると幸いです。※迅速な対応を心がけますが仕事の都合上、数日遅れる場合があります。ご理解いただけると幸いです。