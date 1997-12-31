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【新品】wacoal パルファージュ　ダブルフロントキャミソール　Mサイズ WH
商品番号 X25755088240
商品名

【新品】wacoal パルファージュ　ダブルフロントキャミソール　Mサイズ WH
ブランド名 ワコール
特別価格 税込 1,944 円
在庫状況 あり

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商品詳細

wacoalワコールPARFAGEパルファージュCCL560◆ダブルフロントキャミソールサイズ:Mカラー：WH定価:10450新品未使用。★Mサイズのランジェリー在庫一覧（キャミ、スリップ）#pipi_lingerieM[型番：CCL560]・ほどよい厚みの生地で１枚でも透けにくく、アウターとしても着用が可能・ダブルフロントキャミソール・ネックラインのデザインが２通り。前後逆にした着用が可能な２ＷＡＹ仕様他にもワコール商品出品中。OPPで包んで、匿名発送予定です。単品お値下げは一切お断りしております。まとめ買いしていただける場合、お値引き致します。サルート　saluteトレフル　trefleパルファージュ　PARFAGEレシアージュ　lesiageラゼ　LASEEルジェ　L'geスタディオファイブアンフィ　AMPHIウンナナクールトリンプキャミソールベビードールスリップランジェリータンクトップカラー···ホワイト
http://narcologia.ru/goods/cryptographic279337.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome21043.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild607152.html
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【新品】 ワコール パルファージュ ダブルフロント キャミソール WH Mサイズ | フリマアプリ ラクマ
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