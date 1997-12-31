【新品】wacoal パルファージュ　ダブルフロントキャミソール　Mサイズ WH



【新品】 ワコール パルファージュ ダブルフロント キャミソール WH Mサイズ | フリマアプリ ラクマ



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wacoalワコールPARFAGEパルファージュCCL560◆ダブルフロントキャミソールサイズ:Mカラー：WH定価:10450新品未使用。★Mサイズのランジェリー在庫一覧（キャミ、スリップ）#pipi_lingerieM[型番：CCL560]・ほどよい厚みの生地で１枚でも透けにくく、アウターとしても着用が可能・ダブルフロントキャミソール・ネックラインのデザインが２通り。前後逆にした着用が可能な２ＷＡＹ仕様他にもワコール商品出品中。OPPで包んで、匿名発送予定です。単品お値下げは一切お断りしております。まとめ買いしていただける場合、お値引き致します。サルート saluteトレフル trefleパルファージュ PARFAGEレシアージュ lesiageラゼ LASEEルジェ L'geスタディオファイブアンフィ AMPHIウンナナクールトリンプキャミソールベビードールスリップランジェリータンクトップカラー···ホワイト