掛軸　大徳寺　紫野任雲子筆　「焚火」　共箱　C　5317A

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大きさ （全長）幅約179.5cm×31cm （画寸）幅約103cm×28.5cmシミのような箇所が見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。