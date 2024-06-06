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輪島塗一式　江戸幕末期からの有名漆器店　総額15万
商品番号 S94284929520
商品名

輪島塗一式　江戸幕末期からの有名漆器店　総額15万
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 8,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

吹き漆の竹製の軽いお皿1尺角盆　呂塗り布着せ朱椀　浅め朱塗り椀　深め4点での出品です
http://narcologia.ru/goods/Taipei188271.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring46296.html
http://narcologia.ru/goods/providence697194.html
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