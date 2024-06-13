購入しましたが似た洋服が増えてしまったので着用する機会がなさそうなので。。新品未使用です【2023S/S】Spick\u0026Spanレイヤードがぐっとたのしめるキャミブラウス。落ち感が良く、表情のある表面感とシルエットにこだわった一枚。前肩紐が短めにし、後ろ身頃の深いカッティングが体のラインを綺麗にみせてくれます。お手持ちのアイテムにプラスし、レイヤード次第でシーズンレスに。サイズ身幅着丈フリー43 62



フィブリルクロスキャミソール（シャツ／ブラウス）｜Spick and Span ...



フィブリルクロスキャミソール（シャツ／ブラウス）｜Spick and Span ...



フィブリルクロスキャミソール（シャツ／ブラウス）｜Spick and Span ...



フィブリルクロスキャミソール（シャツ／ブラウス）｜Spick and Span ...



フィブリルクロスキャミソール（シャツ／ブラウス）｜Spick and Span ...



フィブリルクロスキャミソール（シャツ／ブラウス）｜Spick and Span ...



フィブリルクロスキャミソール（シャツ／ブラウス）｜Spick and Span ...



フィブリルクロスキャミソール（シャツ／ブラウス）｜Spick and Span ...



フィブリルクロスキャミソール（シャツ／ブラウス）｜Spick and Span ...



フィブリルクロスキャミソール（シャツ／ブラウス）｜Spick and Span ...



フィブリルクロスキャミソール（シャツ／ブラウス）｜Spick and Span ...



フィブリルクロスキャミソール（シャツ／ブラウス）｜Spick and Span ...



フィブリルクロスキャミソール（シャツ／ブラウス）｜Spick and Span ...



フィブリルクロスキャミソール



フィブリルクロスキャミソール（シャツ／ブラウス）｜Spick and Span ...