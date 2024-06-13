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Spick and Span フィブリルクロスキャミソール
商品番号 A88301594737
商品名

Spick and Span フィブリルクロスキャミソール
ブランド名 スピックアンドスパン
特別価格 税込 3,492 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入しましたが似た洋服が増えてしまったので着用する機会がなさそうなので。。新品未使用です【2023S/S】Spick\u0026Spanレイヤードがぐっとたのしめるキャミブラウス。落ち感が良く、表情のある表面感とシルエットにこだわった一枚。前肩紐が短めにし、後ろ身頃の深いカッティングが体のラインを綺麗にみせてくれます。お手持ちのアイテムにプラスし、レイヤード次第でシーズンレスに。サイズ身幅着丈フリー43　　62
http://narcologia.ru/goods/freezer805698.html
http://narcologia.ru/goods/composite332754.html
http://narcologia.ru/goods/kindness961805.html

Spick and Span フィブリルクロスキャミソール
フィブリルクロスキャミソール（シャツ／ブラウス）｜Spick and Span ...

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フィブリルクロスキャミソール

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