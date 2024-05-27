Samantha Thavasa 折り財布\u0026ファスナーチャーム

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商品詳細
SamanthaThavasaトリコチェーンビット 折財布カラーパフュームファスナーチャーム付き一度も使わずに保管しておりました。自宅保存をご了承頂ける方のみ、ご購入をお願いします。神経質な方、完璧をお求めの方は御遠慮くださいm(__)m【財布】◆素材...牛革◆サイズ...幅11cm/高さ8.5cm/マチ4.5cm/ 重さ105g◆カラー...ゴールド◆定価...¥22,000【チャーム】◆素材：亜鉛合金/真鍮/エポキシ樹脂/ガラス◆サイズ...チャームヘッド：タテ3cm/チャームヘッド：ヨコ1.5cm/ チェーン部：全長2.5cm◆カラー...ピンク◆定価...¥3,850カラー···ゴールド財布形/開け口···ミニ財布(ミニウォレット)【プロフィールをご一読くださいますと幸いです】財布形/開け口···ミニ財布(ミニウォレット)カラー···ゴールド財布形/開け口···ミニ財布(ミニウォレット)カラー···ゴールド
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