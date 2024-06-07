PT喜平アンクレット　12面トリプルカット

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ご覧いただき誠にありがとうございます。同じ商品でも入荷時期により価格が少し違う場合があります。こちらの商品は他店対抗価格ですので、お値下げは出来ません。(ケース無しの場合−200円できます)プラチナ喜平アンクレット12面トリプルカットオススメ順12面→8面→6面→2面【刻印】pt850造幣局品位証明あり【重さ】約14.9g〜約15g【長さ】約23cm【幅】約4.2ミリこちらの商品は新品ですが検品や梱包など出し入れがありますので微かな小傷があるかもしれません。気になる方は実物写真を追加させて頂きます神経質な方はご遠慮下さい。購入後の返品はお断りしていますので、何か質問などありましたら購入前にお願いいたします。【発送】全て追跡あり(伝票番号は発送後通知します)【梱包】プチプチを使い傷が付かないようにします。宅急便コンパクトの場合は専用ボックス他は全て段ボールに入れて発送します。【発送方法】❗️(匿名発送)です。送り主の住所、氏名の記載はありません。購入者様も住所、氏名を教える心配はありません。#プラチナ#PT喜平#ジュエリー#送料無料#アンクレット他にも出品してますので是非ご覧ください。他、20g30g50gなどお探しの商品は、お気軽にお問い合わせ下さい。アクセサリー材質···プラチナ