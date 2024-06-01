【美品】PEZ×ear 撥水ビッグ トートバッグ ブラウン



EAR×PEZ (イア×ペッツ) 撥水ビッグトートバッグ ブラウン EAR×PEZ (イア×ペッツ) 撥水ビッグトートバッグ ブラウン



ear PAPILLONNER（イアパピヨネ）の「 ear PAPILLONNER（イアパピヨネ）の「



ear PAPILLONNER（イアパピヨネ）の「 ear PAPILLONNER（イアパピヨネ）の「



PEZ（ペッツ）×ear】リバーシブルビッグコットントートバッグ | ear ... PEZ（ペッツ）×ear】リバーシブルビッグコットントートバッグ | ear ...



PEZ（ペッツ）×ear】撥水ビッグトートバッグPAL/ZOO いいスタイル ... PEZ（ペッツ）×ear】撥水ビッグトートバッグPAL/ZOO いいスタイル ...



ear PAPILLONNER（イアパピヨネ）の「 ear PAPILLONNER（イアパピヨネ）の「



人気コラボ！》【PEZ(ペッツ)×ear】撥水/トート＆ショルダーバッグ ... 人気コラボ！》【PEZ(ペッツ)×ear】撥水/トート＆ショルダーバッグ ...



人気コラボ！》【PEZ(ペッツ)×ear】撥水/トート＆ショルダーバッグ ... 人気コラボ！》【PEZ(ペッツ)×ear】撥水/トート＆ショルダーバッグ ...



未使用品】ear PAPILLONNER PEZ コラボトート- 未使用品】ear PAPILLONNER PEZ コラボトート-



正規品セール】 トートバッグ バッグ PEZ（ペッツ）×ear” コットン ... 正規品セール】 トートバッグ バッグ PEZ（ペッツ）×ear” コットン ...



未使用品】ear PAPILLONNER PEZ コラボトート- 未使用品】ear PAPILLONNER PEZ コラボトート-



'PEZ（ペッツ）×ear' コットンキャンバスビッグトートバッグ 'PEZ（ペッツ）×ear' コットンキャンバスビッグトートバッグ



'PEZ（ペッツ）×ear' コットンキャンバスビッグトートバッグ ミディアムサイズ 'PEZ（ペッツ）×ear' コットンキャンバスビッグトートバッグ ミディアムサイズ



人気コラボ！》【PEZ(ペッツ)×ear】撥水/トート＆ショルダーバッグ ... 人気コラボ！》【PEZ(ペッツ)×ear】撥水/トート＆ショルダーバッグ ...



PEZ（ペッツ）×ear 撥水ビッグトートバッグ - トートバッグ PEZ（ペッツ）×ear 撥水ビッグトートバッグ - トートバッグ

ペッツのビッグトートバックです。可愛くて軽いのに丈夫な生地に一目惚れして購入し、一泊旅行で2回使用しました。しばらく出かける機会がないため、お使いいただける方にお譲りします。角のスレや傷などはなく、全体的に綺麗な状態かと思いますが、写真でご確認ください。ハンドルの内側の側面に一ヶ所白い部分がありましたが、こちらは購入時からのものです。定価:12,000円ほど素材:ポリエステル、撥水加工タテ 約36cmヨコ 約42cmマチ 約15cmショルダー約56cmハンドル 約24cmスナップボタン付内ポケット×4→ファスナー付き×1・内ポケット×1・ディスペンサーポケット×2外ポケット×2自宅保管の品物にご理解いただける方よろしくお願いいたします。即購入okです。