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【美品】PEZ×ear 撥水ビッグ トートバッグ ブラウン
商品番号 C87610972891
商品名

【美品】PEZ×ear 撥水ビッグ トートバッグ ブラウン
ブランド名 イアパピヨネ
特別価格 税込 3,237 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ペッツのビッグトートバックです。可愛くて軽いのに丈夫な生地に一目惚れして購入し、一泊旅行で2回使用しました。しばらく出かける機会がないため、お使いいただける方にお譲りします。角のスレや傷などはなく、全体的に綺麗な状態かと思いますが、写真でご確認ください。ハンドルの内側の側面に一ヶ所白い部分がありましたが、こちらは購入時からのものです。定価:12,000円ほど素材:ポリエステル、撥水加工タテ　約36cmヨコ　約42cmマチ　約15cmショルダー約56cmハンドル　約24cmスナップボタン付内ポケット×4→ファスナー付き×1・内ポケット×1・ディスペンサーポケット×2外ポケット×2自宅保管の品物にご理解いただける方よろしくお願いいたします。即購入okです。
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