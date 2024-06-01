【美品】PEZ×ear 撥水ビッグ トートバッグ ブラウン

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商品詳細
ペッツのビッグトートバックです。可愛くて軽いのに丈夫な生地に一目惚れして購入し、一泊旅行で2回使用しました。しばらく出かける機会がないため、お使いいただける方にお譲りします。角のスレや傷などはなく、全体的に綺麗な状態かと思いますが、写真でご確認ください。ハンドルの内側の側面に一ヶ所白い部分がありましたが、こちらは購入時からのものです。定価:12,000円ほど素材:ポリエステル、撥水加工タテ 約36cmヨコ 約42cmマチ 約15cmショルダー約56cmハンドル 約24cmスナップボタン付内ポケット×4→ファスナー付き×1・内ポケット×1・ディスペンサーポケット×2外ポケット×2自宅保管の品物にご理解いただける方よろしくお願いいたします。即購入okです。
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