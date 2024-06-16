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セリーヌ CELINE トリオンフ　ティーントリオンフ　ショルダーバック　美品
商品番号 H41880389883
商品名

セリーヌ CELINE トリオンフ　ティーントリオンフ　ショルダーバック　美品
ブランド名 セリーヌ
特別価格 税込 59,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

６月にメルカリでお譲り頂き(新品未使用品)、何度か使用したお気に入りの鞄です♪海外で購入されており、希望があればレシートも一緒に同封して発送させて頂きます。現時点でお値引きは考えておりません。こちらのお値段で購入希望の方にはお譲りします。セリーヌ　ティーントリオンフバッグ18.5X13.5X7CM2枚目金具部分に少し傷がありますのでご確認下さい。それ以外の皮部分等には目立った汚れ.傷は確認出来ません。大切に使用していたのでまだまだ美品かなと思います♪箱、バッグの収納袋も付属で発送させていただきます！
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