セリーヌ CELINE トリオンフ　ティーントリオンフ　ショルダーバック　美品

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６月にメルカリでお譲り頂き(新品未使用品)、何度か使用したお気に入りの鞄です♪海外で購入されており、希望があればレシートも一緒に同封して発送させて頂きます。現時点でお値引きは考えておりません。こちらのお値段で購入希望の方にはお譲りします。セリーヌ ティーントリオンフバッグ18.5X13.5X7CM2枚目金具部分に少し傷がありますのでご確認下さい。それ以外の皮部分等には目立った汚れ.傷は確認出来ません。大切に使用していたのでまだまだ美品かなと思います♪箱、バッグの収納袋も付属で発送させていただきます！