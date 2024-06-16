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♡メタモルフォーゼ♡ ワンピ　ワインレッド　赤
商品番号 N66877624665
商品名

♡メタモルフォーゼ♡ ワンピ　ワインレッド　赤
ブランド名 メタモルフォーゼ
特別価格 税込 3,515 円
在庫状況 あり

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商品詳細

♡メタモルフォーゼ♡試着程度の使用感！美品です！自宅保管のためご理解ある方は是非♪ワインレッド系の落ち着いた色味サイドファスナー有背中は編み上げリボンフロントのリボンブローチは取り外し可です！！ゴールドの刺繍で高級感もありかわいいですよ(`・ω・´)♡着丈　約94cm裏地有パープル系とグリーン系も出品してます⭐︎(完売しました！)♡*:;;;;;:*:;;;;;:*♡*:;;;;;:*:;;;;;:*♡*:;;;;;:*:;;;;;:*♡即購入大歓迎です♪即決いただける方限定でお気持ちですがお値下げも承りますのでお気軽にコメントください(^^)※圧縮して発送させていただきます♡*:;;;;;:*:;;;;;:*♡*:;;;;;:*:;;;;;:*♡*:;;;;;:*:;;;;;:*♡#リボン#ゴスロリ#ロリータ#ロリィタ#Metamorphose#メタモルフォーゼ袖丈···袖なし
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