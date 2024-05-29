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PAR ICI＊パーリッシィ＊ギンガムチェックシャツ
商品番号 Q86757549138
商品名

PAR ICI＊パーリッシィ＊ギンガムチェックシャツ
ブランド名 パーリッシィ
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。※ご購入の際はプロフィールご覧になっていただけると助かります。パーリッシィのギンガムチェックのシャツですボタンが２つずつついており、とってもおしゃれなデザインです。うまく言えませんが生地感がしっかりしておりとても良いです。縫製もとてもきれいでとても丈夫だと思います。出品悩んでいるのであまりお値下げできないかもしれません。●表記サイズS●平置き肩幅：52cm袖丈：51cm身幅：54cm総丈：63cm●色紺×白●素材綿100％袖丈...長袖色...ブルー
http://narcologia.ru/goods/perpetual61046.html
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