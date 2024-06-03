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OYロゴ入りのポロシャツです。買ったものの合わせるボトムスがなく着ないので出品します。一度も着用しておりません。目立った汚れ、傷など一切ございませんが、素人保管ですので、そこだけご了承ください。定価は12000円ほどだったと記憶しています。サイズ肩幅65m身幅60cm着丈65cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。#OY#ポロシャツ #サブカル #地雷系 #ボタン#ツートンカラー