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アンジョア オーバーブラウス 事務服　11号
商品番号 H48202719559
商品名

アンジョア オーバーブラウス 事務服　11号
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 1,579 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき、ありがとうございます。enjoie　アンジョア　オーバーブラウス　切り替えが胸元をすっきり見せます。黒×ピンクの色合いで、大人可愛いデザインです。ガーデンチェック黒ベースにピンクと白のチェック■素材ガーデンチェックポリエステル80％・綿20%■Pointパフスリーブホームクリーニング：家庭で洗濯できます
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