アンジョア オーバーブラウス 事務服　11号

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商品詳細
ご覧いただき、ありがとうございます。enjoie アンジョア オーバーブラウス 切り替えが胸元をすっきり見せます。黒×ピンクの色合いで、大人可愛いデザインです。ガーデンチェック黒ベースにピンクと白のチェック■素材ガーデンチェックポリエステル80％・綿20%■Pointパフスリーブホームクリーニング：家庭で洗濯できます
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