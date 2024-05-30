INSCRIRE　アンスクリア　Vネック　レースカットソーホワイト　フリー

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数ある商品の中から私の出品している商品をご覧頂き、ありがとうございます☆心より感謝申し上げます。もしよければ、こちらのハッシュタグから他の商品もご覧下さい。#pistolアパレル出品一覧↑こちらもご覧ください♪⭐︎ブランド⭐︎INSCRIRE ⭐︎アイテム種別⭐︎Vネックレースカットソー⭐︎カラー⭐︎ホワイト⭐︎サイズ⭐︎FREE⭐︎採寸⭐︎ 肩幅：47.5身幅：50袖丈：28.5着丈：69.5※素人採寸のため多少の誤差はご容赦ください。⭐︎注意事項⭐︎写真の環境により、色味など若干の誤差が生じる可能性がありますが、なるべく実物と写真の色味や雰囲気が近くなるように工夫していますので、ご理解お願いします。また、高価な商品も出品しております。写真で確認したい箇所などありましたら、お気軽にコメント下さい。できる限りわかりやすい写真を追加で掲載したいと思います。☆最後に一言☆最後まで読んでいただきありがとうございます。こちらの商品は１点物の早い者勝ちとなります。一度人の手に渡ったものですが、店舗で購入するよりかなりお得なお値段だと思います。この機会に是非！！また、お値段交渉も受けておりますので、どんどんコメントください♪502-153