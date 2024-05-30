DISCOAT ディスコート 衿 フリル フレア袖 ブラウス ホワイト 白 F

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【購入/コメント前にプロフィールをご確認ください】【コメント逃げご遠慮ください】DISCOAT/ディスコート衿フリルフレア袖ブラウスホワイト/F/1度のみ着用定価5,500円人気で完売カラーのホワイトです！華やかな印象を与えてくれるフリルブラウス。華やかさがあり、女性らしい雰囲気のフリルディテールが魅力。ギャザーでボリュームを持たせた袖口が、フェミニンムードを演出します。胸元はVネックで、すっきりとした印象に仕上げました。柔らかな風合いの綿素材を使用した、デイリー使いに最適なアイテムです。一枚で気映えのするブラウスは、幅広いシーンでご活躍頂けます♪＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊洗濯方法：手洗い裏地：なし透け感：あり伸縮性：なし光沢感：なし生地の厚さ：薄い＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊【POINT】・華やかな印象のフリルディテール・リラックス感のある長めの着丈・女性らしさ引き立つボリューム袖【COORDINATE】一枚着としてはもちろん、カーディガンやジャケットのインナーとしても映えるデザイン。甘めのブラウスなので、デニムやメンズライクなスラックスと合わせるのがおすすめです。素材綿100%DISCOAT、ディスコート、衿フリルフレア袖ブラウス、ブラウス、長袖、フリル、フレアスリーブ、フレア、袖、ホワイト、白、春、秋、冬、フリーサイズ、フリー、襟、デニム、SLOBEIENA、IENA、Spick\u0026Span、JOURNALSTANDARD、BEAMS、UNITEDARROWS、BEAUTY\u0026YOUTH、TOMORROWLAND、FRAYI.D、SNIDEL、emmi、beycrews、usagionlin、DHOLIC、BIRTHDAYBASH、ZARA、スローブイエナ、イエナ、スピックアンドスパン、ジャーナルスタンダード、ビームス、ユナイテッドアローズ、ビューティアンドユース、トゥモローランド、フリークスストア、フレイアイディー、スナイデル、エミ、ベイクルーズ、ウサギオンライン、ディーホリック、バースデーバッシュ、ザラ色···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント