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DIANE von FURSTENBERG ブラウス
商品番号 N49820640270
商品名

DIANE von FURSTENBERG ブラウス
ブランド名 ダイアンフォンファステンバーグ
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ダイアンの素敵なブラウスです。ほとんど着用しておらず綺麗な状態と思いますが、デリケートな素材のため、中古品が気になる方はご遠慮ください。サイズ2
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