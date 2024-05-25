【極美品】ジャンポールゴルチエ　フラワー転写　ワンピース　パワーネット　ファム

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ジャンポールゴルチエのワンピースです。こちらブランドUsedショップにて購入した鑑定済み確実正規品です。商品説明詳細⭐︎サイズ表記: 40⭐︎カラー: ホワイト 白⭐︎柄: フラワー転写 アート柄 ⭐︎素材: ナイロン 100% ⭐︎サイズ詳細身幅39cm総丈86cm＊素人採寸の為、誤差はお許しください⭐︎状態: 特に目立つ傷汚れはありません。⚠️検品はしていますが見落とし等もあるかもしれないので、気になる方はコメントでご質問ください。⚠️気になる点などは入念なチェックの上記載させていただいていますがあくまで中古品です。特に匂いなど個人によって感じ方の違う部分につきましてはトラブルになる可能性があります。デリケートな方、完品をお求めの方はトラブルの元になりますのでご購入はご遠慮いただくようお願い致します☆気になる事があればコメントお願いします。値下げ対応もお気軽にご相談ください!管理番号:19829620