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COACH 新品 ホワイト 折り財布 レディース コーチ 白 財布 050
商品番号 F26032336819
商品名

COACH 新品 ホワイト 折り財布 レディース コーチ 白 財布 050
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 5,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【COACHコーチジョージースモールウォレット白折り財布】☆新品・未使用☆　【送料無料】　050⭐COACHの大人気、ジョージー　　スモールウォレットの白です(*^^*)☘️エレガントなホワイトカラーが引き立つ　　おしゃれなデザインです❤　馬車のゴールドエンブレムが　　ホワイトに映えて、　　　上品で可愛い折り財布です(^^♪☘️ホックボタン開閉で、　　カードポケットも充実！　馬車バックルの小銭入れは　　取り出しやすいフラップタイプで、　小さいながらも機能性の高いお財布です❗️☘️ポシェットやクラッチバッグにも　　ピッタリと収まり、ちょっとした　　　お出掛けなら、これひとつでOK(^^♪　軽量でコンパクトな折り財布は　　セカンド財布としてもオススメです❗️⭕️もちろん　　アメリカCOACHアウトレット　　　直営店から仕入れて、　　　　並行輸入した新品未使用品です。　　　　　　どうぞ、ご安心下さい(*^^*)⭐あなたのお手元に置いて頂いて　　長くご愛用頂けると嬉しいです❤️❤️❤️◆人気商品！残り僅か！早い者勝ちです！※品切れ前のご注文をお勧め致します！！◆ご質問等なければ、即購入OKです！◆お値下げのご相談は、　　ご希望の金額をお伝え下さい。　前向きにご検討させて頂きます(^^)型番　　　　7250カラー　　　ホワイトサイズ(約)　幅11㎝×高さ9.5cm　　　　　　×厚み2.5cm仕様　　　　スナップ開閉。　　　　　　スナップ式コインケース。　　　　　　お札入れ×１　　　　　　オープンポケット×２　　　　　　カード入れ×６素材　　　　PVCコーティングキャンバス付属品　　　ケアカード　　　　　※箱は付属しておりません。購入場所　アメリカCOACHアウトレット　　　　【並行輸入品】※アウトレット商品に抵抗のある方はご遠慮下さい。※ご購入の際には、必ずプロフィールをご覧ください。
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