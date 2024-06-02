ラピスラズリ ☆ 18金ネックレス 新品

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商品詳細
ラピスラズリ丸玉のネックレスラピス約12㍉チェーン約42㌢(調節可)わかりづらいですが、写真5枚目にK18の刻印をアップしていますとても鮮やかなブルーで5万円ほどで購入したと記憶しています宝石店で購入材質···K18(18金)
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