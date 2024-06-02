ほぼ新品！coach コーチ オールレザー 本革 ワンショルダー ベージュ

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ご覧頂きましてありがとうございます。必ず全ての画像を良くご覧頂きご検討ください。非常に柔らかい上質な本革のコーチハイクラスワンショルダーバッグです。使用感がほぼ感じられない美品です。こちらのモデルでコンディションの良い商品は、なかなか巡り会えないと思います。簡易包装にて気泡緩衝材(プチプチ)に包んで発送させて頂きます。状態の判断基準は人それぞれですので、必ず画像を拡大して状態をご確認の上ご購入ください。◾️ブランド:coachコーチL0782-11613◾️カラー:BEIGEベージュ◾️仕様:外側ロック式ポケット1ヶ所、内側オープンポケット2ヶ所、ファスナーポケット1ヶ所◾️付属品:チャーム◾️サイズ:縦約28cm横約39cm底幅約12cmバンドル約46cm※素人寸法ですのでご了承ください。着画はお断りいたします。◾️状態:未使用品に近い※できるだけ写真を載せましたが、撮影時による微妙なカラーニュアンスの違いはご容赦ください。未使用品に近い商品ですが長期保管をよる細かい傷や汚れはあるとお考えください。中古品をよくご理解の上、細かいことを気にされる方や完璧を求められる方はご購入をお控え下さい。未使用品に近い=未使用新品ではございません。古物商許可証を必要とする大手ブランドオークションから購入致しました真贋鑑定済みの正規品です。ご購入後の質問等はトラブル発生の元になりますので、ご不明な点がございましたらご遠慮なくご質問ください。素材···牛革(本革)カラー···ベージュ種類···ハンドバッグ