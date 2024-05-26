オールドコーチ レザー 2wayバッグ ブラック

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商品詳細
※24時間以内に発送致します他にも出品してますので是非ご覧下さい→#ぽっぽのレディースアパレル#ぽっぽのバッグT2309-202COACHコーチ2wayバッグショルダーバッグ ハンドバッグ使用感はあるものの、まだまだ問題なく使って頂けます！ファスナーの取っ手のレザーがなくなっていますが、金具部分が大きめの作りの為問題なく、開閉でき、ファスナーの可動もスムーズです◎カラー ブラック素材 レザーサイズ 縦幅 約20センチ 横幅 約33センチ マチ 約14センチ
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