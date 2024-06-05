人気新品！❤️PRADAショルダーバッグ カメラバッグブラック サコッシュ

このたびはご覧いただきありがとうございます。サイズ15cm*21.5cm*5.5cm素材エコナイロン付属品専用袋検品、撮影の為に開封しておりますが、商品自体は新品未使用でございます。※実物の写真です、安心で購入することができます。※ブランド販促用のノベルティ品ですので、ブティックで製品として売られているものと同等のクオリティをお求めの方はご購入お控えください。※自宅保管になりますので気になさらない方※間違いなく正規品です。※発送する前に綺麗な品物一つ一つ自分で検品を行うので、ご安心くださいませ。※良いお取引となります様に、迅速丁寧を心がけて参ります。



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