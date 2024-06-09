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ジャガードキャミブラウス
商品番号 Q69596923106
商品名

ジャガードキャミブラウス
ブランド名 ボンジュールサガン
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1度着てサイズが合わなかったため出品します。タグを切ってしまっています。華やかな雰囲気を演出してくれる、ふくれジャガードキャミソール凹凸のあるふくれジャガード素材がフェミニンで華やかな印象のキャミブラウス。シンプルなデザインながら凹凸の素材感がアクセントに。華奢見えな細ストラップは長さ調節が可能です。------------------------透け感/アイボリーのみ若干あり光沢感/なし伸縮性/なし裏地/あり厚み/やや薄手カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/ordering425879.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation414121.html
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