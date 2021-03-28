バーバリー Tシャツ　ゴルフウェア　レディース　ヴィンテージ

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商品詳細
★即購入OKです！！★現品1点限り★即発送！(1日〜2日以内発送)✳︎お取引終了後の不具合等は対応致しかねます。ーーーーーーーーーーーーーーー着丈58センチ身幅40センチカラー オフホワイトサイズLとありますが、Mサイズ位だと思います。少し薄いシミ一箇所あります。写真5ーーーーーーーーーーーーーーーー最後までご覧いただきありがとうございました！他にも色々なジャンルの商品を出品中です(˃̵ᴗ˂̵)ぜひご覧ください(*´꒳`*)
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