ベビードール家族コーデ

BABYDOLL（ベビードール）親子お揃いディズニーキャラクターTシャツリンクコーデ 親子コーデ▫︎ウッディ Ｌサイズ▫︎ジェシー Ｓサイズ▫︎リトルグリーンメン 80サイズ※３枚セット売りになります今年の5月に購入し、同月内にディズニーで一度着用しました。着用前後で手洗い致しました。目立った汚れやシミはありませんが神経質な方はご購入をご遠慮ください。



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