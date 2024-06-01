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EMMEL REFINES 長袖カットソー ハイネック ホワイト Free
商品番号 T81646919535
商品名

EMMEL REFINES 長袖カットソー ハイネック ホワイト Free
ブランド名 エメルリファインズ
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1枚でもレイヤードも程よくカジュアル感◎こなれ感極美品21AWEMMELREFINESエメルリファインズEM袖ボリュームハイネックカットソー1枚でもレイヤードも程よくカジュアル感◎こなれ感管理番号【202307210021】,■ブランド：EMMELREFINES■アイテム：EM袖ボリュームハイネックカットソー■色：ホワイト■素材：コットン100%■付属品：なし■品番：6612-164-0545■サイズ：Free（身幅47.5cm、肩幅37cm、前総丈54cm、後総丈74cm、袖丈61cm）※４枚目以降の画像の商品は実物と色が異なります色···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント
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