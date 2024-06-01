【未使用】Clistca ブラウス シャツ ブラウン



CECIL McBEE | シャツ・ブラウス（ブラウン系）の商品一覧 | ミー ...



リュクス 綺麗目 長袖 カフス シャツ ブラウン (ブラウス・シャツ ...



リュクス 綺麗目 長袖 カフス シャツ ブラウン (ブラウス・シャツ ...



リュクス 綺麗目 長袖 カフス シャツ ブラウン (ブラウス・シャツ ...



リュクス 綺麗目 長袖 カフス シャツ ブラウン (ブラウス・シャツ ...



シャツ・ブラウス(ブラウン・キャメル・茶色)のファッション通販 ...



シャツ・ブラウス(ブラウン・茶) | レディースファッション通販の ...



リュクス 綺麗目 長袖 カフス シャツ ブラウン (ブラウス・シャツ ...



シャツ・ブラウス(ブラウン・茶) | レディースファッション通販の ...



アンジェリックプリティー シャツ/ブラウス(レディース/長袖 ...



Kastane（カスタネ）のシャツ/ブラウス（ブラウン系）を使った人気 ...



シャツ/ブラウス（ブラウン/茶色系）ファッション通販 - ZOZOTOWN



セール】 ライトコットンハイネックブラウス （シャツ・ブラウス ...



green label relaxing｜グリーンレーベル リラクシングのシャツ ...



Kastane（カスタネ）のシャツ/ブラウス（ブラウン系）を使った人気 ...

ご覧いただきありがとうございます。Clistcaのシャツです。以前松坂屋で購入し、自宅で試着しただけで着る機会がありませんでした。（タグははずしてしまいましたが、購入価格は10,000円弱でした）ロールアップ袖になっているので巻き上げてボタンで留めれば、カジュアル感が増します。（写真3枚目に載せました）色違いでホワイトもありますので、よろしければそちらもご覧ください。《サイズ》サイズ表記→36肩幅→約38㎝身幅→約45㎝着丈→約63㎝袖丈→約44㎝※素人採寸のため、多少の誤差はお許し下さい。《詳細》胸ポケット→２つ袖→ボタンご質問等ございましたら、お気軽にコメントください！