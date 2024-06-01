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【未使用】Clistca ブラウス シャツ ブラウン
商品番号 X97929656405
商品名

【未使用】Clistca ブラウス シャツ ブラウン
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。Clistcaのシャツです。以前松坂屋で購入し、自宅で試着しただけで着る機会がありませんでした。（タグははずしてしまいましたが、購入価格は10,000円弱でした）ロールアップ袖になっているので巻き上げてボタンで留めれば、カジュアル感が増します。（写真3枚目に載せました）色違いでホワイトもありますので、よろしければそちらもご覧ください。《サイズ》サイズ表記→36肩幅→約38㎝身幅→約45㎝着丈→約63㎝袖丈→約44㎝※素人採寸のため、多少の誤差はお許し下さい。《詳細》胸ポケット→２つ袖→ボタンご質問等ございましたら、お気軽にコメントください！
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