SeeByChloé ショルダーバッグ

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商品詳細
SeeByChloé シーバイクロエコリンズスエードショルダーバッグブラウンサイズ(約)W29cm H23cm D12cm内側に2ヶ所ポケットあり大手リユース取り扱い店 鑑定済未使用品(タグ付き)あまり目立ちませんが、起毛革(スエード)の為、薄い擦れキズ汚れがいくつかあります。保管に伴うスレ、折シワなどが少しありますすり替え防止の為、返品は応じかねます。ご理解いただける方のみ、ご購入お願いいたします。
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