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SeeByChloé ショルダーバッグ
商品番号 M85746353892
商品名

SeeByChloé ショルダーバッグ
ブランド名 シーバイクロエ
特別価格 税込 2,622 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SeeByChloé　シーバイクロエコリンズスエードショルダーバッグブラウンサイズ(約)W29cm　H23cm　D12cm内側に2ヶ所ポケットあり大手リユース取り扱い店　鑑定済未使用品(タグ付き)あまり目立ちませんが、起毛革(スエード)の為、薄い擦れキズ汚れがいくつかあります。保管に伴うスレ、折シワなどが少しありますすり替え防止の為、返品は応じかねます。ご理解いただける方のみ、ご購入お願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/stepchild379352.html
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