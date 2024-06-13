COACH 2way 1989 トートバッグ スモールキットキャリーオール ...

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※偽物だった場合全額返金します。購入元 日本流通自主管理協会加盟店（AACD） 質屋・古物市場コーチ2wayショルダー肩掛け手持ちレザーハンドバッグレディース青白通気性大型番34971#BRANDSHOPA他の出品一覧←《商品状態》全体的に使用感と上側青色レザー部分とハンドル側面剥がれがありますが使用上問題はありません。写真を良くご確認ください。即購入可能真贋済み正規品《付属品》ショルダー《商品説明》サイズ横31縦18マチ13《商品状態》状態CＳ 新品〜新品同様の商品AA中古品として良いＡ 中古品としてまあまあ良いＢ 中古品として普通Ｃ 中古品として悪いがまだ使えるＤ 中古品として悪い(難ありを含む)大手ブランドショップにより真贋鑑定済み商品です。自宅保管品になります。少しでも気になる点がありましたら、お気軽にコメント下さい。素人撮影の為、小さな傷、汚れ等の見落としがある場合が御座います。送料の関係により箱などの付属品は原則御座いません。必要な場合はコメントにてお申し付け下さい。また、色味、質感等に若干の違いがある場合も有ります。あくまで中古品であることをご理解の上、宜しくお願い致します。○発送期間発送までの期間が1∼2日になっている商品が一部ございますが、発送は2日に1度行っている為、発送終了後すぐの購入やお支払いがあった場合、次回発送までの時間が48時間を少し超える場合がありますので予めご了承ください。0718