希少♪genten ゲンテン カットワークトートバッグ ヌメ革 ベージュ 巾着付



genten ゲンテン マルチカットワーク トートバッグ ヌメ革ベージュ ...



柔らかい MICHAEL KORS マイケルコース キャンパス トート ラージ ...



ゲンテン マルチカットワーク トート ヌメベージュ | arab-europe.net



訳あり商品 美品 本革 Colored ヌメ革とカービング 牛革 ハンドバック ...



genten ゲンテン マルチカットワーク 2WAYショルダーバッグ ヌメ | www ...



スペシャルSET価格 本革 美品✨ゲンテン 籠バック ショルダーバッグ 革 ...



ゲンテン 本革 トートバッグ(レディース)の通販 100点以上 | gentenの ...



ゲンテン A4の通販 200点以上 | gentenを買うならラクマ



カットワーク Lファスナー長財布｜商品一覧 | 革財布、バッグのgenten ...



世界の MICHAEL KORS マイケルコース トートバッグ ハンドバッグ ...



カットワーク Lファスナー長財布｜商品一覧 | 革財布、バッグのgenten ...



カットワーク Lファスナー長財布｜商品一覧 | 革財布、バッグのgenten ...



Amazon | [ゲンテン] トートバッグ サスティナブルカットワーク ...



ゲンテン 手提げバッグの通販 55点 | gentenを買うならラクマ



genten ゲンテン マルチカットワーク 2WAYショルダーバッグ ヌメ | www ...

★お値引き交渉大歓迎♪大幅なお値引きも一度ご相談ください！積極的にお応え致します！★即日発送！平日17:00までのご購入で即日発送致します♪ほとんどの地域で翌日着が可能です！【商品詳細】希少♪gentenゲンテンカットワークトートバッグヌメ革ベージュ巾着付おしゃれなカットワークが印象的なゲンテンのトートバッグです！オールヌメ革で作られた高級感のあるアイテムです♪◇サイズ(㎝)縦/横(下部)/マチ29/40/10ハンドル高さ21※平置き外寸。いずれも最長部分を計測。多少の誤差はご容赦ください。◇付属品巾着(内バッグ)保存袋◇状態ランク：Bヌメ革特有のシミが１ヶ所、やや気になる汚れが１ヶ所見られます。その他、多少のキズやスレ、汚れなど若干の使用感が見られますが、目立ったダメージはなく比較的キレイな状態です。画像よりご確認ください。◇ランク表S：ほぼ未使用品極美品A：使用感が少ない美品AB：Aには劣るが目立ったダメージがなく比較的綺麗な商品B：多少の使用感はあるが、目立った汚れ、ダメージはないBC：やや使用感があり部分的にキズや汚れ等のダメージがあるC：全体的に使用感、ダメージがある◇返品・返金について・届いた商品が掲載していた写真や説明と全く違う・万が一偽物と鑑定された時・どうしても商品に納得できないなどの場合は真摯に返品返金に応じますので必ず【評価前】にご一報いだだきますようお願い申し上げます。◇その他コメント当方の商品はすべて画像掲載前に独自の簡易クリーニング、消毒を施しております。出品中のブランド品は全て正規品です。真贋鑑定済みの会員制ブランドオークションより比較的ダメージの少ない各社Bランク以上の商品を仕入れておりますので安心してご購入ください。掲載画像につきましては一切加工をせず、明るい所でありのままを撮影しております。また、当方ではリペア品、リカラー品については一切取り扱っておりませんので重ねてご安心いただけると幸いです。最近、素人の施した粗悪なリペア、リカラー品が多く出回っておりますのでご注意ください。【古物商許可証】兵庫県公安委員会：第631212100040